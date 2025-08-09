مدیرکل راهداری گفت: طرحه بهسازی و آسفالت راه روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی با اعتباری بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان در اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو طول مسیر این طرح را ۹/۵ کیلومتر عنوان کرد و افزود: مدت پیمان ۱۴ ماه است که باگذشت سه ماه از آغاز عملیات، تاکنون ۶ کیلومتر از مسیر قیرپاشی و عملیات آسفالت آن در حال اجراست.

پیمانجو با بیان اینکه مابقی عملیات تا پایان فصل کاری و قبل از آغاز سرمای زودرس منطقه انجام خواهد شد، تصریح کرد: باتوجه‌به سردسیر بودن شهرستان مارگون، برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح تا پایان مهرماه امسال انجام شده است.