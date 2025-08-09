پخش زنده
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان گفت: بهمنظور ارتقای ایمنی، رفاه و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، سه ایستگاه خدماتی ویژه پویش «چشم به راهیم» با شعار «شیش دونگ برانیم» در محورهای پرتردد استان راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همزمان با آغاز تردد گسترده زائران اربعین از محورهای مواصلاتی استان همدان، سه ایستگاه خدماتی در قالب پویش چشم به راهیم و ۱۰ چادر اقامه نماز مجهز به وضوخـانه سیار در مجتمعهای خدماتی رفاهی استان همدان مستقر شدهاند.
حمید پرورشی خرم افزود: مکان این ایستگاهها را بهترتیب «ابتدای آزادراه همدان– ساوه (محدوده عوارضی، کیلومتر ۳۵ مانده به همدان)»، «گردنه اسدآباد (جنب راهدارخانه، کیلومتر ۲۵)» و «انتهای کنارگذر اسدآباد (کیلومتر ۱، جنب شهرک صنعتی)» عنوان کرد و افزود: در این ایستگاهها علاوه بر پذیرایی رایگان و ارائه خدمات فرهنگی، خدمات جزئی تعمیرات خودرویی نیز برای زائران و رانندگان پیشبینی شده است.
او از تجهیز ۱۰ چادر سیار اقامه نماز در مسیر تردد زائران خبر داد و تصریح کرد: در چادرها شرایط لازم برای استراحت، اقامه نماز و رفع نیازهای بهداشتی زائران فراهم شده است.