عملیات مرمتی موزه و کاروانسرای شاه عباسی نیشابور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیشابور گفت: بعد از آسیب شناسی بناهای تاریخی شهرستان، با پیگیری انجام شده، اعتبار مرمتی بنای ارزشمند کاروانسرای تاریخی و موزه نیشابور (در ضلع غربی میدان خیام) از محل اعتبارات ملی، اخذ و پس از تصویب پیشنهادات مرمتی در کمیته فنی اداره کل میراث فرهنگی استان، این طرح آغاز شد.
حسن گیاهی ادامه داد: در این فعالیت مرمتی تمام گنبدها، پیشخوان غرفهها و نیز بدنه دیوارهای حیاط مرکزی بنا به مساحت بیش از هزار مترمربع پس از پاکسازی و تخلیه بندهای فرسوده، بندکشی میشود.
او اظهار کرد: بخشی زیادی از دیوار ضلع شمالی بنا که دچار آسیب شده و خطر آفرین است نیز جمع آوری و مجددا با آجر سنتی کار خواهد شد و قسمتی از کف فرش حیاط کاروانسرا و موزه که پس از سالها بهره برداری آسیب دیده بود، نوسازی میشود.
گیاهی گفت: نظارت بر این طرح توسط کارشناسان این اداره انجام و مستندسازی میشود.