سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در متن پیام تبریک دستغیب آمده است؛
«بسم رب الصدیقین»
قُلِ الحَقَّ و لا تأخُذکَ فِی اللَّهِ لَومَةُ لائمٍ
حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت گری نهراس
پیامبر اکرم (ص)
با گرامیداشت هفدهم مردادماه سالروز شهادت شهید صارمی و همچنین شهدای رسانه در دوران دفاع مقدس و به ویژه شهیدان خبرنگار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ایران اسلامی، روز خبرنگار را به جامعه بزرگ و سخت کوش رسانهای کشور تبریک عرض مینمایم.
تلاش خبرنگاران به عنوان راویان راه حق و حقیقت بر کسی پوشیده نیست و همواره با حضور پررنگ خود در میادین حساس اطلاع رسانی، نشان دادهاند تا پای جان در راه ایران ثابت قدم مانده و از هیچ تلاشی دریغ نمیورزند.
اهالی خبر و رسانه به عنوان مجاهدان بی ادعای عرصه آگاهی با نگاه تیزبینانه خود، نقش موثری در اطلاع رسانی برنامههای دیوان محاسبات، در راستای صیانت از بیت المال و کمک به تحقق شعار محوری این نهاد نظارتی مبنی بر «شفافیت و انضباط مالی» داشتهاند که همواره قدردان تلاش این عزیزان هستیم.
تقارن روز خبرنگار امسال با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و نزدیکی آن با اربعین حسینی جلوه ویژهای از رسالت خبرنگاران در دفاع از حقیقت و رساندن پیام حق و ندای مظلومیت به جهانیان را نمایان کرده است.
امیدوارم خبرنگاران عزیز با قلم خود، نور امید و آگاهی را در دلها زنده نگه داشته و حلقه اتصال همدلی در بین آحاد جامعه باشند.
بار دیگر روز و هفته خبرنگار را به تمام صاحبان اندیشه، روزنامه نگاران و خبرنگاران در رسانههای جمعی از جمله صدا و سیما، مطبوعات، خبرگزاریها و سایر رسانهها تبریک عرض نموده و توفیق روزافزونتان را در توجه به منویات رهبر معظم انقلاب برای کمک به تحقق جهاد تبیین از درگاه ایزد منان خواستارم.