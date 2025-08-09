پخش زنده
امروز: -
با هماهنگی رایزنی فرهنگی ایران در اسلامآباد، نمایشگاه مجازی «یاد شهدای ایرانی؛ دانشمندان هستهای و شهروندان بیگناه» در بستر بینالمللی Artsteps راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای علمی و مردمی ایران که در نتیجه حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، طراحی و اجرا شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.
نمایشگاه «یاد شهدای ایرانی؛ دانشمندان هستهای و شهروندان بیگناه» بهویژه مخاطبان فارسیزبان و اردوزبان را هدف قرار داده و با بهرهگیری از فضای دیجیتال، بستری مؤثر برای آشنایی با چهرههای علمی و فداکار ایران فراهم ساخته است.
در این نمایشگاه، تصاویر مستند و تأثیرگذاری از دانشمندان برجسته هستهای ایران همچون شهید محمد مهدی طهرانچی و فریدون عباسی و دیگر نخبگان علمی، به همراه چهرههایی از شهروندان مظلوم که در حملات موشکی و تروریستی اسرائیل جان خود را از دست دادند، به نمایش درآمده است.
این آثار علاوه بر اینکه شامل عکسها و طراحیهای گرافیکی همراه با توضیحات فارسی و اردو هستند، با فضایی سهبعدی و قابلیت گردش ۳۶۰ درجه، امکان بازدید تعاملی و مؤثر را نیز برای مخاطبان فراهم میآورند.
این نمایشگاه تلاش دارد پیام روشنی از مقاومت، آگاهی، و عزت ملی ملت به نمایش بگذارد و در شرایطی که رسانههای بسیاری واقعیتها را تحریف کرده یا نادیده میگیرند، پاسخی صریح و هنرمندانه به روایتهای مغرضانه است.
برگزارکنندگان نمایشگاه ابراز امیدواری کردهاند که این فضا بتواند نسل جوان را با مفاهیم ایثار، علم، و مقاومت آشنا کرده و بستری برای همدلی بیشتر بین جوامع مسلمان، بهویژه اردوزبانان و فارسیزبانان، فراهم کند.
این نمایشگاه بهصورت دائمی و رایگان در دسترس است و علاقهمندان میتوانند از طریق رایانه یا تلفن همراه وارد فضای نمایشگاه شوند و با آثار موجود ارتباط برقرار کنند.