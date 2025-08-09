به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام فدراسیون فوتبال، وحید کاظمی به عنوان داور سوپرجام بین تیم‌های استقلال و تراکتور انتخاب شد.

فرهاد فرهادپور و علیرضا مرادی نیز در نقش کمک‌های وی انجام وظیفه خواهند کرد.

پیام حیدری به عنوان داور VAR در اتاق کمک داور ویدیویی حاضر خواهد شد و علیرضا ایلدروم نیز او را در این کار یاری خواهد کرد.

دیدار دو تیم روز دوشنبه ۲۰ مردادماه در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.

کاظمی تاکنون ۲ بار دیدار‌های تراکتور و استقلال را قضاوت کرده که حاصل آن، یک برد ۲–۰ برای هر تیم بوده است.