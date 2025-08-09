پخش زنده
با تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۶۱ هزار و ۳۶۹ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ساعت گذشته، ۳۹ نفر در این منطقه شهید و ۴۹۱ نفر دیگر مجروح شدند.
بر اساس این گزارش، همچنین طی این مدت، ۲۱نفر از مردم غزه در صف دریافت غذا شهید و ۳۴۱ نفر دیگر هم مجروح شدند.
طبق این گزارش، آمار کلی شهدای گرسنگی و سوء تغذیه به ۲۱۲ نفر رسید که ۹۸ نفر از آنها کودک هستند.
با احتساب این آمار، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی به ۶۱ هزار و ۳۶۹ نفر و شمار مجروحان هم به ۱۵۲هزار و ۸۵۰ نفر رسید.
این درحالی است که نهادهای وابسته به سازمان ملل و نهادهای محلی هشدار دادند که ادامه محاصره و جلوگیری از ورود کمکها، خطر مرگهای جمعی در میان کودکان را در پی دارد.
این هشدارها همزمان با آن صورت میگیرد که شرایط بهداشتی و معیشتی بهشدت رو به وخامت گذاشته و نظام درمانی بهطور کامل فروپاشیده است.