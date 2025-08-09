فرمانده انتظامی نی‌ریز از توقیف یک اتوبوس و کشف ۱۴۰ هزار قرص غیرمجاز ترامادول در باک آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ عظیم‌اله کرمی، فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز، اعلام کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل جاده‌های اصلی شهرستان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۱۴۰ هزار عدد قرص غیرمجاز از نوع ترامادول شدند که در باک اتوبوس جاسازی شده بود.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را حدود ۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک نفر متهم به پلیس آگاهی معرفی و تحویل داده شد.