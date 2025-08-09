به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران صبح امروز به مناسبت روز خبرنگار با حضور در آرامگاه ملا مجدالدین ساری، یاد و خاطره خبرنگاران و شهدای رسانه را گرامی داشت و سپس در تحریریه خبر صداوسیمای استان با خبرنگاران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

یونسی‌رستمی در این دیدار، روز خبرنگار را نماد صدای بی‌صدایان توصیف کرد و گفت: حکومت زمانی زنده است که بتواند پرسشگری شایسته از مسئولان داشته باشد. او توسعه پایدار را وابسته به آزادی رسانه دانست که به گفته وی، با اطلاع‌رسانی نقادانه و منصفانه خبرنگاران محقق می‌شود.

استاندار مازندران با اشاره به وجود بیش از دو هزار طرح نیمه‌تمام در استان تأکید کرد: هیچ طرحی پیش از تکمیل نهایی افتتاح نخواهد شد. یونسی همچنین عملکرد خبر صداوسیمای مازندران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت مسیر پیشرفت استان با کمک رسانه‌های متعهد هموارتر می‌شود.

در این نشست، داود سیروس مدیرکل صداوسیمای مازندران نیز بر عزم رسانه استانی برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان تأکید کرد و گفت: صداوسیمای مازندران همپای دولت برای توسعه استان تلاش خواهد کرد.

دیوارگر گزارش می دهد