تداوم هوای گرم در استان
کارشناس هواشناسی ایلام گفت: هوای گرم در استان طی هفته جاری تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس نقشهها و الگوهای هواشناسی هوای گرم در استان طی هفته جاری تداوم دارد و دمای هوا در این مدت با تغییرات جزئی همراه خواهد بود.
وی افزود: روزهای دوشنبه و سه شنبه کاهش نسبی دما و از چهارشنبه افرایش دما مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی ایلام عنوان کرد: همچنین تا روز دوشنبه با توجه به انتقال رطوبت امکان رشد ابر و رگبارهای پراکنده تابستانه بویژه طی ساعات عصر وجود دارد.
رستمی مطرح کرد: در نواحی مرزی نیز وزش باد نسبتا شدید است و احتمال غبار و افت کیفیت هوا پیش بینی میشود.