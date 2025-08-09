به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و الگو‌های هواشناسی هوای گرم در استان طی هفته جاری تداوم دارد و دمای هوا در این مدت با تغییرات جزئی همراه خواهد بود.

وی افزود: روز‌های دوشنبه و سه شنبه کاهش نسبی دما و از چهارشنبه افرایش دما مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی ایلام عنوان کرد: همچنین تا روز دوشنبه با توجه به انتقال رطوبت امکان رشد ابر و رگبار‌های پراکنده تابستانه بویژه طی ساعات عصر وجود دارد.

رستمی مطرح کرد: در نواحی مرزی نیز وزش باد نسبتا شدید است و احتمال غبار و افت کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.