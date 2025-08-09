به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ تیمور پورحیدری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: از ابتدای سال تا کنون به ۶۵ طرح اقتصادی گیلان ۴۷۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب رونق تولید تعلق گرفته است.

وی افزود : از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶ مصوبه پیرامون مسائل امور مالیاتی، جریمه‌های تامین اجتماعی و معوقات بانکی در این کارگروه داشته‌ایم.

دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه از این تعداد مصوبه، افزون بر۲۴ مورد آن اجرا شده است گفت: ۹ مورد از کل مصوبات کارگروه در فرایند هماهنگی و اخذ استعلامات در دست بررسی است.

تیمور پورحیدری گفت: در راستای حمایت از طرح‌های اقتصادی استان؛ در قالب رونق تولید تسهیلات در نظر گرفته شده است که تاکنون ۲۵ طرح از بخش صنعت و ۱۴ طرح از بخش گردشگری و افزون بر ۲۶ طرح از جهاد کشاورزی برای دریافت این تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.