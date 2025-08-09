پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی: اربعین حسینی اعتراض به ظلم جهانی و مطالبه عدالت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولیفقیه در استان در بدرقه زائران حرم مطهر رضوی با تأکید بر جایگاه ویژه اربعین حسینی، گفت: اربعین حسینی در حقیقت اعتراض به ظلم جهانی و مطالبه اجرای عدالت است.
آیتالله عبادی افزود: امروز امنیت واقعی در دنیا وجود ندارد، زیرا سررشته امور در دست استکبار است که از رذیلترین افراد به شمار میروند.
وی با تاکید بر اینکه بی تفاوتی در برابر ظلم خیانت به حق و عدالت است افزود: اگر ظلمی شود و مردم نسبت به آن بیتفاوت باشند، یا رهبران پست بر جامعه حاکم شوند و جامعه سکوت کند، آن جامعه رو به زوال خواهد رفت.