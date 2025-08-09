پخش زنده
معاون ساخت و توسعه راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت ۷۰ درصدی طرح کمربندی شمالی بروجن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حمید ربیعی گفت: کمربندی شمالی بروجن با هدف کاهش بار ترافیکی داخل شهر و جلوگیری از ورود خودروهای سنگین به محدوده شهری احداث میشود.
وی افزود: این جاده به طول اصلی ۷.۵ کیلومتر، ورودی شهر بروجن از سمت شهرکرد را به ابتدای جاده مبارکه متصل میکند.
معاون ساخت و توسعه راه و شهرسازی استان افزود: هماکنون عملیاتهایی همچون آسفالتریزی، خاکریزی و آمادهسازی مسیر در چند نقطه فعال است.
به گفته ربیعی: این طرح در صورت تامین اعتبار تا دو سال آینده به بهره برداری میرسد.