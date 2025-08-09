به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهردار سلماس، امروز در حاشیه بازدید از محل اجرای این طرح‌ها اعلام کرد که این طرح‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله بهسازی معابر، ایجاد فضا‌های سبز، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، احداث مراکز فرهنگی و ورزشی و همچنین بهبود شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی اجرا خواهد شد.

عبدالله قنبری افزود: برای اجرای این ۱۰ طرح، در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که از محل اعتبارات شهرداری و کمک‌های دولتی تأمین می‌شود. هدف ما ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهر سلماس است.



به گفته شهردار، اجرای این طرح‌ها علاوه بر بهبود سیمای شهری، زمینه ایجاد اشتغال برای ده‌ها نفر از نیرو‌های بومی را نیز فراهم می‌کند.

گزارش دارد...