پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از ۲۲ صادرکننده برتر سال ۱۴۰۳ استان قزوین تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استانی با معرفی ۲۲ واحد تولیدی و بازرگانی برتر در سال ۱۴۰۳ برگزار شد.
رستمی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این مراسم، با اشاره به ظرفیتهای بالای اقتصادی استان، اظهار داشت: در حال حاضر ۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در استان فعال هستند که این واحدها، اشتغال مستقیم برای بیش از ۳۵۳ هزار نفر ایجاد کردهاند.
به گفته وی، این میزان اشتغال، معادل ۵.۵ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص میدهد.
مدیرکل صمت استان، تولیدات شاخص استان را شامل قطعات خودرو با سهم ۵۰ درصدی از تولید کشور، شویندهها با ۱۰ درصد سهم تولید ملی، و همچنین صنعت کاشی و سرامیک برشمرد و بر اهمیت صنعت موتور متحرک به عنوان یکی از پایههای تولید و صادرات تاکید کرد.
وی افزود: تولید باید به گونهای باشد که هم بازار داخلی را پوشش دهد و هم در بازارهای خارجی حضور قدرتمندی داشته باشد.
رستمی با اشاره به برنامههای توسعه اقتصادی، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۲۳ درصدی برای بخش صادرات در نظر گرفته شده است که امیدواریم با حمایت از صادرکنندگان نمونه و ایجاد بسترهای لازم، به این هدف دست یابیم.