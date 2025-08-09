به دستور استاندار همدان، صدور گذرنامه ایام اربعین در ۱۹۱مین موکب همدان انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در بازدیدی که از مرکز صدور گذرنامه در همدان داشت، گفت: در ایام اربعین حسینی ۱۹۰ موکب در سراسر استان راه اندازی شده است که به زائران اباعبدالله الحسین(ع) خدمات رسانی می کنند؛ تا آسایش و امنیت خاطر بیشتری برای زائران ارائه دهند.

حمید ملانوری شمسی افزود: فرمانده انتظامی استان همدان برای تسهیل در صدور گذرنامه‌های زیارتی این امکان را فراهم کرده است که به سبب ارائه خدمات مطلوبی که در این مرکز ارائه می‌شود این موکب ۱۹۱مین موکب استان نامگذاری شده است.