رقابت‌های کاتا جودو قهرمانی کشور مردان با معرفی برترین‌ها و انتخاب نفرات برتر تیم ملی جهت اعزام به مسابقات جهانی فرانسه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسابقات کاتا جودو قهرمانی کشور در بخش آقایان با حضور ۱۴۰ کاتارو از ۱۴ استان و در قالب دو رده سنی زیر ۲۱ سال و بالای ۲۱ سال در سالن امید دانشگاه علوم پزشکی گرگان برگزار شد که با پایان رقابت‌ها و معرفی قهرمانان خاتمه یافت.

در پایان این رقابت‌ها جودوکاران یزدی با کسب دو مدال طلا از دو گروه کاتا در رده سنی زیر ۲۱ سال، استان یزد را به سکوی اول این رقابت‌ها رساندند.

علی صادقیان و محمدمهدی صادقیان در ناگه نو کاتا و علی حسینی ابراهیمی و محمدصالح نارگانی در کاتامه نو کاتا موفق به کسب مدال طلا شدند.