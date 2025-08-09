امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

در ستایش نگارگر ایرانی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸- ۱۶:۳۲
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
برچسب ها: محمود فرشچیان ، نگارگری ، هنرمند ایرانی
