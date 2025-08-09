به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی تغییر کاربری اراضی ساحلی از سوی افرادی سودجو در شهرستان تنکابن، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی از شناسایی زمین‌های ساحلی که در حال ساخت و ساز غیرقانونی در آن بوده‌اند خبر داد و افزود: پس از هماهنگی قضائی و با همکاری نماینده اداره منابع طبیعی تنکابن، در یک اقدام عملیاتی خلع ید انجام و اراضی ساحلی تحویل منابع طبیعی شد.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه ۲ هزار متر از اراضی ساحلی در این عملیات آزاد شد، گفت: کارشناسان ارزش زمین‌های رهاسازی شده را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کردند.

سردار مفخمی با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری باید بر اساس هماهنگی با ادارات ذیربط صورت گیرد، اظهار داشت: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و ۵ متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.