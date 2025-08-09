به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،سردار "تقي مهري" در قرارگاه اربعين انتظامي استان که در مرز خسروي برگزار شد، اظهار داشت: حضور در ماموريت اربعين توفيق و افتخار بزرگي است که نصيب پليس شده و همه همکاران نيز با نگاهي اعتقادي در اين ماموريت بزرگ حاضر شده اند. وي با بيان اينکه همه کارگزارن نظان دست به دست هم دادند تا ماموريت اربعين به بهترين شکل برگزار و زائران با فراغ بال به اين سفر معنوي مشرف شوند، افزود: در اين ميان پليس پيشرو خدمت رساني به زوار بوده است و شبانه روز تلاش مي کنند تا اين عزيزان در سلامت و امنيت کامل به کربلاي معلي اعزام و به شهر و مقصد خود بازگردند. سردار مهري يادآوري کرد: در ماموريت اربعين مسائل بسيار مهمي نظير مديريت ترافيکي و روانسازي مسيرهاي محل تردد، امنيت زائران، ارائه خدمات گذرنامه اي ، پيشگيري از وقوع سرقت و حادثه و ... وجود دارد که بايد آن ها را مديريت کرد. معاون هماهنگ کننده سازمان عقيدتي سياسي فراجا، ادامه داد: طبق گزارش هاي رسيده خوشبختانه همه زائران اربعين در مرزهاي مختلف کشور در امنيت کامل در حال تردد بوده و خدمات لازم از سوي پليس به آن ها ارائه مي شود. وي افزود: در اين ميان کرمانشاه به عنوان استاني که معمولا پذيراي تعداد بسيار زيادي از زوار است تاکنون توانسته خدمات خوبي به زوار ارائه و مشکلي از مرز خسروي گزارش نشده است. سردار مهري با بيان اينکه مديريت خوب سردار حاجيان فرمانده و تلاش و مجاهدت همه مديران و کارکنان انتظامي استان در خدمات رساني به زائران اربعين قابل ستايش است، گفت: بي ترديد همين ميزباني شايسته و تسهيل در تردد زوار باعث شده تا هر ساله تعداد بيشتري از زوار مرز خسروي را براي تردد انتخاب کنند. اين مقام عاليرتبه نظامي يادآوري کرد: بي ترديد همايش عظيم اربعين ضربه بزرگي به تهاجم فرهنگي دشمنان بود که سال هاست با هدف ضربه زدن به اعتقادات ديني و مذهبي مسلمانان و خصوصا ملت بزرگ ايران اسلامي دنبال مي شود. وي تصريح کرد: ملت بزرگ ايران اسلامي با تاسي از مولا و مقتداي خود امام حسين (ع) هميشه در حال مبارزه با ظلم و استبداد بوده اند و هرگز مقابل استکبار سر تسليم فرود نياورده اند که نمونه بارز آن جنگ 12 روزه با رژيم صهيونيستي بود. سردار مهري با بيان اينکه جنگ 12 روزه ضربات مهلکي بر پيکر استکبار وارد کرد، افزود: در اين مدت شاهد همدلي و اتحاد بسيار خوبي ميان مردم کشور بوديم، چيزي که استکبار اصلا تصور آن را نمي کرد و همين همدلي و انسجام باعث تسريع در شکست آن ها شد.