آغاز ششمین فصل کاوش‌های باستان‌شناسی قلعه کرد آوج

فصل ششم کاوش‌های باستان‌شناسی قلعه کرد آوج با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، پشتیبانی مالی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین و موافقت و هماهنگی پژوهشکده باستان‌شناسی در حال اجراست.