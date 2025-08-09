پخش زنده
فصل ششم کاوشهای باستانشناسی قلعه کرد آوج با مجوز پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، پشتیبانی مالی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین و موافقت و هماهنگی پژوهشکده باستانشناسی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنابر اعلام پژوهشکده باستانشناسی این برنامه به سرپرستی حامد وحدتی نسب و میلاد هاشمی سروندی، اعضای هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس انجام میشود.
غار قلعه کُرد در روستایی به همین نام در شرق کوه ساری در دهستان حصار ولیعصر از توابع شهرستان آوج در استان قزوین قرار دارد.
کاوشهای این غار منجر به شناسایی یکی از کهنترین محوطه باستانشناسی ایران شده که افقهای جدیدی به روی پژوهشهای پارینهسنگی ایران گشوده است.