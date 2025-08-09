جمعآوری ۵ هزار مخزن زباله از معابر تهران
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به حذف بیش از ۵ هزار مخزن زباله در تهران گفت: این روند با تمرکز بر معابر تجاری و برنامه زمانبندیشده ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محسن قضاتلو از کاهش چشمگیر تعداد مخازن زباله در شهر خبر داد و گفت: در دوره کنونی مدیریت شهری، تاکنون حدود ۵ هزار مخزن زباله از شهر جمعآوری شده است و کاهش مخازن را در معابر واجد شرایط همچنان در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در منطقه ۲۲ افزود: در این منطقه بیش از ۱۰۰ مخزن حذف شده است. مخازن جمعآوریشده را در برجها مستقر کردیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از برنامهریزی برای کاهش یا حذف مخازن در معابر با کاربری تجاری نیز خبر داد و گفت: در محور خیابان انقلاب، مخازن بهطور کامل حذف شدهاند. در برخی دیگر از معابر که فروشگاهها و واحدهای تجاری مستقر هستند، با یک جدول زمانبندی مشخص نسبت به جمعآوری مخازن زباله اقدام خواهیم کرد که این امر در دستور کار قرار دارد. تا جایی که بتوانیم مخازن را در سطح معابر کاهش خواهیم داد.
وی در ادامه در رابطه با مخازن معابری که مجتمعهای مسکونی دارند، تصریح کرد: اگر در معابر مجتمع مسکونی باشد، مخازن زباله خشک و تر به آنها میدهیم. اما در معابری که واحدهای تجاری مستقر هستند، مخازن بر اساس یک جدول زمانبندی مشخص جمعآوری میشود.
وی افزود: تمرکز اصلی ما در حال حاضر بر روی معابر تجاری است که زیرساخت لازم برای اجرای این طرح را دارند. در مجتمعهایی با تعداد خانوار محدود فعلاً امکان حذف مخازن فراهم نیست و باید برنامهریزی درستی انجام شود.