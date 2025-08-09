محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، با صدور پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند بزرگ ایران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در متن پیام تسلیت محمدابراهیم زارعی آمده است:

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

درگذشت اندوهبار استاد محمود فرشچیان، هنرمند بی‌بدیل و نگارگر نامدار معاصر، که عمر شریف خود را وقف آفرینش، زیبایی و اعتلای هنر ملی کردند، باعث تاسف و تاثر فراوان است.

هرچند که هرگز آثار و یادگار‌های هنری این چهره مانا و پرفروغ میراث فرهنگی ایران و جهان فراموش نخواهد شد و آثار جاودانه این استاد فرزانه که آمیزه‌ای از زیبایی، معنویت و میراث ملی ایرانیان است، افق‌های تازه‌ای را در قلمرو هنر و نگارگری ایرانی خواهد گشود و به‌منزله پلی میان میراث کهن و زبان و بیان هنری معاصر، هویت نوینی برای هنر سزمین کهنسال ما رقم خواهد زد.

آثار استاد فرشچیان، تلفیق زیبا و هنرمندانه‌ای از سنت نگارگری ایرانی با ترکیب بندی‌های بدیع، رنگ پردازی‌های شگفت انگیز، حرکت‌ها و پیچش‌های موزون پیکره‌ها توامان با احساسی سرشاز از ذوق متعالی و خیال پردازی و بیانی شاعرانه است که جهان جدید و حیرت انگیزی مقابل چشم‌های هر مخاطبی می‌گشاید.

میراث ماندگار هنری استاد فرشچیان، تجسم والای پیوند میان مهارت‌های هنری، حکمت معنوی و بازآفرینی خلاق سنت‌های بصری هنر ایرانی است؛ میراثی که پژوهشگران هنر‌های ملی ایران را در تحلیل و درک و دریافت لایه‌های پیچ در پیچ، نمادین، زیبایی‌شناسانه و معناگرای آن به ژرفای تازه‌ای رهنمون خواهد ساخت.

بی تردید، جامعه پژوهشی کشور، فقدان این چهره اثرگذار هنر معاصر را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای هنر‌های ایران زمین می‌داند و امید است بازخوانی، باز اندیشی و پژوهش‌های روشمند در آثار و اندیشه‌های استاد، تعمیق و توسعه یابد تا همچنان سرشت و ماهیت منحصر‌به‌فرد سبک، مهارت و معنای آثارهنری ایشان الهام‌بخش نسل‌های آینده در عرصه فرهنگ و هنر باشد.

درگذشت استاد فرشچیان عزیز را خدمت خانواده محترم آن مرحوم، جامعه علمی، هنری و پژوهشی کشور و شاگردان و علاقه‌مندان شان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال، رحمت و آمرزش الهی و شادی و آرامش روح ایشان را خواهانم.