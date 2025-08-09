در آستانه فرارسیدن مراسم پیادهروی اربعین، جلسه ستاد اربعین استان مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیتههای تخصصی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این نشست، گزارشی جامع از اقدامات انجام شده در حوزههای حمل و نقل، سوخت، بهداشت و اطلاع رسانی ارائه شد.
در بخش حمل و نقل، برنامهریزی برای جابجایی زائران با استفاده از ناوگان عمومی و اختصاصی تشریح شد.
کمیته سوخت نیز از تأمین کامل سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه خبر داد و کمیته بهداشت با اعلام آمادگی کامل، از استقرار تیمهای درمانی و تأمین داروهای ضروری در مسیرهای زائرپذیر سخن گفت.
همچنین کمیته اطلاعرسانی، برنامههای رسانهای و فرهنگی خود را برای پوشش لحظهای مراسم و اطلاعرسانی به زائران ارائه داد.
قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، با تأکید بر اهمیت مدیریت بازگشت زائران، خواستار هماهنگی کامل بین کمیتهها شد.
استاندار مرکزی نیز با اشاره به مردمی بودن مراسم اربعین، بر ضرورت مشارکت عمومی و نظارت دقیق بر تمامی ابعاد اجرایی مراسم تأکید کرد.
ستاد اربعین استان مرکزی از ۲۱ کمیته تخصصی تشکیل شده است.