اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی هفت بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کرد: در هزارو ششصدو هشتادو هفتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، علی عراقی ۱۷ ساله که از بیمارستان حکیم نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: قلب زنده یاد عراقی پس از ارسال به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به پسر نوجوان ۱۵ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از بیماری نارسایی قلبی رنج می‌برد، پیوند شد.

وی تاکید کرد: کبد زنده یاد عراقی در بیمارستان پیوند اعضا منتصریه به آقای ۳۸ ساله از مشهد که از نارسایی کبدی رنج می‌برد، پیوند شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: کلیه‌های این مرحوم توسط تیم پیوند کلیه بیمارستان منتصریه به آقای ۳۲ ساله و خانم ۳۶ ساله ساکن مشهد پیوند شد.

دکتر خالقی افزود: قرنیه‌های مرحوم عراقی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی هم برای پیوند به بیماران دچار سوختگی، به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.