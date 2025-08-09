کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه ،اعلام کرد : دمای هوا که تا روز چهارشنبه در غالب نقاط تغییرات چندانی نخواهد داشت؛ در روزهای پنج شنبه و جمعه به طور مختصر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی، از امروز (شنبه) تا دوشنبه عبور امواج کوتاهی از جو منطقه در بعضی ساعات سبب رشد ابر و وزش باد در سطح استان خواهد شد.

این شرایط بویژه در ساعاتی از ظهر تا عصر هر روز، رگبارهای پراکنده‌ای همراه با وزش بادهای موقت نسبتاً شدید و احتمالاً رعدوبرق را نیز عمدتاً در نیمه شرقی استان به همراه خواهد داشت.

همچنین این وضعیت در نواحی مرزی استان ممکن است سبب گردوخاک محلی و نفوذ غبار رقیق گردد.

به دنبال این شرایط از سه شنبه تا پایان هفته با تضعیف شرایط ناپایدار، در بعضی ساعات وزش باد و احتمال غبار رقیق در نواحی مرزی، مهمترین پدیده‌های مورد انتظار در جو استان می‌باشند.

