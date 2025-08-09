به گزارش؛ طی آئینی با حضور « حجت الاسلام والمسلمین اله نور کریمی تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، « احمد کرمی» استاندار ایلام و « سردار سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام، بیمارستان جامع سپاه که کلیه خدمات یک بیمارستان شهری شامل تریاژ، اورژانس آقایان و بانوان، بخش‌های بستری آقایان و بانوان، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه، اتاق عمل و بخش‌های درمانی و پاراکلینیک را داراست، در مرز مهران افتتاح شد.