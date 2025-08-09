پخش زنده
۱۵۰ نفر تسهیلات ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی در چهارمحال و بختیاری دریافت میکنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تاکنون حدود ۷۰ نفر از متقاضیان دریافت این تسهیلات، اهلیتسنجی شده و در شرف تشکیل پرونده و اخذ وام هستند.
سعیدی با اشاره به پرداخت تسهیلات به ۸۰ کشاورز دیگر افزود: در مجموع ۱۵۰ نفر در سال زراعی جدید با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بانک ملی ایران، بانک تجارت و بانک رسالت از این تسهیلات بهرهمند خواهند شد.
به گفته وی: طرح جهش تولید در دیمزارها وارد پنجمین سال اجرای خود شده و یکی از پروژههای مهم این طرح، تجهیز ناوگان مکانیزاسیون استان است.