



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار یحیی الهی ظهر امروز در حاشیه دستگیری سارقان مسلح در محل فرماندهی انتظامی لرستان، اظهار کرد: سال گذشته يک فقره سرقت مسلحانه بيش از ۳ کيلوگرم طلا در آزادراه بروجرد به خرم‌آباد رخ داد، که بلافاصله موضوع بصورت ويژه در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پس از حدود يک سال تلاش، محل اختفای سارق شناسایی و طی عملياتی ضربتی دستگير شد. متهم هنگام فرار از پشت‌بام دچار آسيب‌ديدگی شد و تحت نظر پزشکی قرار گرفت.





فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در بازرسی از مخفيگاه اين سارق حرفه‌ای، يک دستگاه پلاک‌زن جعلی، حدود ۱۵۰ کارت بانکی سرقتی، مقاديری طلاجات و وسايل گران‌قيمت، يک قبضه کلت کمری و تجهيزات بی‌سيم کشف شد افزود: متهم با روش‌های پيچيده و جعل تراکنش‌های بانکی، اقدام به خريد طلاجات و کالاهای ارزشمند می‌کرد.





سردار الهی ادامه داد: سارق دوم که در حوزه سرقت احشام فعاليت داشته است، تاکنون به ۱۵ فقره سرقت و ربودن بيش از ۵۰ رأس گوسفند در استان لرستان و استان‌های همجوار اعتراف کرده است.





وی گفت:هر دو متهم برای تکميل تحقيقات، همراه پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.





فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی پليس استان، تصريح کرد: همه سرقت‌های خشن در استان شناسایی شده و عاملان آنها دستگير شده‌اند، يا تحت رصد پليس قرار دارند. به کسانی که قصد انجام چنين جرائمی را دارند هشدار می‌دهيم که پليس هرگز آنها را رها نخواهد کرد.



