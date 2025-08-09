دستگیری سارق مسلح ۳ کیلو طلا در لرستان
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به وقوع يک فقره سرقت مسلحانه بيش از ۳ کيلوگرم طلا، از دستگیری سارق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار یحیی الهی ظهر امروز در حاشیه دستگیری سارقان مسلح در محل فرماندهی انتظامی لرستان، اظهار کرد: سال گذشته يک فقره سرقت مسلحانه بيش از ۳ کيلوگرم طلا در آزادراه بروجرد به خرمآباد رخ داد، که بلافاصله موضوع بصورت ويژه در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: پس از حدود يک سال تلاش، محل اختفای سارق شناسایی و طی عملياتی ضربتی دستگير شد. متهم هنگام فرار از پشتبام دچار آسيبديدگی شد و تحت نظر پزشکی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در بازرسی از مخفيگاه اين سارق حرفهای، يک دستگاه پلاکزن جعلی، حدود ۱۵۰ کارت بانکی سرقتی، مقاديری طلاجات و وسايل گرانقيمت، يک قبضه کلت کمری و تجهيزات بیسيم کشف شد افزود: متهم با روشهای پيچيده و جعل تراکنشهای بانکی، اقدام به خريد طلاجات و کالاهای ارزشمند میکرد.
سردار الهی ادامه داد: سارق دوم که در حوزه سرقت احشام فعاليت داشته است، تاکنون به ۱۵ فقره سرقت و ربودن بيش از ۵۰ رأس گوسفند در استان لرستان و استانهای همجوار اعتراف کرده است.
وی گفت:هر دو متهم برای تکميل تحقيقات، همراه پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی پليس استان، تصريح کرد: همه سرقتهای خشن در استان شناسایی شده و عاملان آنها دستگير شدهاند، يا تحت رصد پليس قرار دارند. به کسانی که قصد انجام چنين جرائمی را دارند هشدار میدهيم که پليس هرگز آنها را رها نخواهد کرد.
سردار الهی در پايان از شهروندان خواست، با رعايت نکات ايمنی در نگهداری اموال، نقش مهمی در پيشگيری از وقوع سرقت ايفا خواهند کرد.