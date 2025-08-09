پخش زنده
امروز: -
همزمان با خدمات رسانی موکبها در تمرچین، در اقلیم کردستان عراق نیز تمامی خدمات به زائران رایگان ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ۱۶ گیت برای تسهیل در تردد زائران در آن طرف مرز در حاج عمران عراق بطور شبانه روزی فعال هستند و بیش از ۶ موکب خدماتی، رفاهی واداری برای خدمات رسانی به زائران دایر شده است.
خدمات حمل ونقل از تمرچین تا اربیل رایگان است و زائران پس از حضور در موکب اربیل راهی کربلای معلی میشوند.
به گفته مسئولان اقلیم کردستان عراق تمام خدمات از محل کمکهای مردمی تامین میشود و گوشهای از ارادت مردم کرد اهل سنت به اهل بیت است.