به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: ماموران انتظامی کلانتری بخش خشکبیجار حین کنترل خودرو‌های عبوری محور، به یک دستگاه کامیونت حامل ماسه مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی صورت گرفته از این خودرو، بیش از ۲ و نیم تن ماسه بادی که به صورت غیرمجاز از ساحل دریا برداشت شده بود کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی رشت گفت: کارشناسان ارزش این محموله ماسه کشف شده را بیشتر از ۱۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ روشن قلب افزود: متهم ۳۸ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.