به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ امیر فاطمی گفت: از این تعداد انشعابات غیرمجاز، ۸۵ فقره به مراجع قضایی معرفی شد و مابقی نیز دست اقدام است.

وی افزود: برخورد با انشعابات غیرمجاز برای تامین عدالت در توزیع عادلانه آب، جلوگیری از آسیب به شبکه و کاهش هدر رفت همواره مورد توجه آب و فاضلاب خراسان شمالی قرار دارد.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان ادامه داد: به منظور حفظ منابع آبی و مقابله با هدررفت غیرقانونی آب، طرح شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز در حال انجام است.

به گفته فاطمی انشعابات غیرمجاز بیشتر در مناطق روستایی و حاشیه شهر‌ها شناسایی شده‌اند.

وی تاکید کرد: استفاده از انشعاب غیرمجاز نه تنها یک تخلف است، بلکه به منافع عمومی مردم آسیب می‌زند و در بسیاری از موارد منجر به هدررفت حجم قابل توجهی از آب می‌شود.

شهروندان در صورت مشاهده هر گونه انشعابات غیرمجاز، موضوع را با سامانه ارتباطات مردمی شرکت ۱۲۲ درمیان بگذارند.

افزون بر ۳۶۰ هزار مشترک آب و فاضلاب در خراسان شمالی وجود دارد.