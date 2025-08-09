استاندار ایلام در بازدید از پایانه مرزی زرباطیه و در دیدار با مدیر این گذرگاه، خواستار تقویت همکاری‌های اجرایی ایران و عراق برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در جریان بازدید از پایانه مرزی زرباطیه عراق و در دیدار با حمید عاطف ناجی، مدیر این پایانه، بر ضرورت گسترش تعاملات دوجانبه به‌ویژه در ایام اربعین تأکید کرد.

وی با اشاره به هماهنگی‌ها میان مسئولان ایرانی و عراقی از جمله استانداران ایلام و واسط، فرمانداران و فرماندهان مرزبانی، خواستار رفع فوری مسائل اجرایی و خدماتی شد و پیشنهاد تشکیل «کمیته مشترک» میان دستگاه‌های اجرایی دو کشور را مطرح کرد.

به گفته کرمی ، نمایندگان نهاد‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در ایام اربعین به‌صورت میدانی و مستمر در مرز حضور داشته باشند تا در صورت بروز مشکل، اقدام لازم انجام شود.

استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات پیوسته به زائران از مبدأ تا مقصد، بیان کرد: هرگونه نقص در روند خدمات‌رسانی، جزو مسئولیت‌های مشترک دو طرف است و باید با هماهنگی کامل برطرف شود.

وی همچنین از فعالیت شبانه‌روزی ستاد اربعین خبر داد و گفت: امیدوارم تعاملات مثبت میان استان ایلام و استان واسط عراق ادامه یابد تا زمینه‌ساز عبور امن، آسان و با کیفیت زائران در سال‌های آینده شود.

در این دیدار، دو طرف بر لزوم ارتقای سطح خدمات، رفع نواقص موجود و بهره‌گیری از ظرفیت اربعین به‌عنوان پیوندی راهبردی و مستمر میان دو ملت ایران و عراق تأکید کردند.

همچنین مقرر شد نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب و برق به‌صورت مستمر در سالن مرز حضور داشته باشند و برای تأمین نیاز‌های روزانه زائران مانند آب و یخ، برنامه‌ریزی شود.