وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: ۵ مشوق جدید برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری در نظر گرفته شده که میتواند تحول بزرگی ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید رضا صالحی امیری در نشست با مدیران، انجمنها، فعالان بخش خصوصی و اصحاب رسانه استان یزد، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در تاریخ و فرهنگ ایران گفت: یزد بخشی از هویت ملی ماست و میراث فرهنگی آن، سند هویت و شخصیت ایرانیان به شمار میآید.
وی افزود: این شهر، گنجینهای از آثار ارزشمند تمام ادوار تاریخی، از هخامنشیان تا صفویه را در دل خود جای داده و باید با برنامهریزی دقیق، به جهانیان معرفی شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه هر گردشگری که به یزد آمده با خاطراتی ماندگار بازگشته است، تصریح کرد: زیرساختهای گردشگری استان باید تقویت شود تا این ظرفیت عظیم به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منجر گردد.
صالحیامیری از توافق دولت با بانک مرکزی و صندوق توسعه برای تخصیص اعتبارات ویژه به طرحهای گردشگری، صنایع دستی و بومگردی خبر داد و گفت: ۵ مشوق جدید برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری در نظر گرفته شده که میتواند تحول بزرگی ایجاد کند.
وی همچنین بر ضرورت تولید محتوای تبلیغاتی مؤثر و هدفمند درباره یزد تأکید کرد و اظهار داشت: استاندار و مدیران باید جذابیتهای فرهنگی و تاریخی استان را در سطح ملی و بینالمللی بازنمایی کنند. معرفی درست این ظرفیتها میتواند گردشگران داخلی و خارجی را به سمت یزد روانه کند.
صالحیامیری با اشاره به برنامهریزی دولت برای توسعه گردشگری خارجی، از کشورهای همسایه، آسیای میانه و عربستان به عنوان مقاصد هدف یاد کرد و گفت: یزد به تنهایی میتواند با تکیه بر میراث فرهنگی و ظرفیتهای گردشگری خود، نیازهای اشتغال استان را برطرف کند.