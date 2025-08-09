پخش زنده
با پیگیریهای مستمر اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی از تخریب تالاب نوروزلو جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت حفاظت و مدیریت تالابها را بر عهده دارد و هرگونه دخل و تصرف در تالابها، از جمله مسائل حفاظتی و کاربری، باید با هماهنگی و مجوز این سازمان انجام شود؛ بنابراین هرگونه طرح و اقدامی بدون ارزیابی و مجوز زیستمحیطی در تالاب نوروزلو انجام نخواهد شد.
حجت جباری افزود: اجرای طرحها و پروژههای بدون مجوز محیط زیست میتواند منجر به تخریب محیط زیست و نقض قوانین حفاظت از آن شود. به همین دلیل، سازمان حفاظت محیط زیست ضمن نظارت بر اجرای این مسئله، با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
جباری ضمن قدردانی از نقش مشارکتهای مردمی در حفاظت از تالابها گفت: تشکلهای مردمنهاد محیط زیستی به عنوان نماینده مردم و در جهت انجام مسئولیت اجتماعی خود، همواره مطالبهگر برحق هستند و حفاظت از تالابها بدون حضور و مشارکت ِآنان امکانپذیر نخواهد بود.