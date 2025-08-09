پخش زنده
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گفت: توسعه صنایع دستی و حمایت از تولیدات محلی، گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی و اشتغال پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مریم جلالی در بازدید از کارگاههای فرت بافی روستای پشته در استان خراسان رضوی ، از نزدیک در جریان تلاشهای شیخ جامی، کارآفرین برجسته این منطقه، قرار گرفت و از دستاوردهای چشمگیر این مجموعه در حوزه صنایع دستی و اشتغالزایی نیز تقدیر شد .
کارگاههای فرت بافی روستای پشته با نشان معروف «حریر پشته» ، زمینهساز اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۶۰۰ نفر از اهالی روستای پشته شده است و نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی این روستا ایفا میکند.
فرتبافی به عنوان یکی از هنرهای اصیل و سنتی ایران، در روستای پشته ، با همت شیخ جامی و همکارانش احیا شده است و محصولات آن با کیفیت بالا و طراحی منحصربهفرد به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود.
جلالی در این بازدید بر اهمیت حمایت از چنین طرحهای کارآفرینانه تأکید کرد و گفت:توسعه صنایع دستی و حمایت از تولیدات محلی، گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی و اشتغال پایدار است.
این بازدید با استقبال گرم هنرمندان و کارگران کارگاههای فرتبافی همراه بود و خانم جلالی از نزدیک با چالشها و نیازهای این صنعت آشنا شد.