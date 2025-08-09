جشنواره بین‌المللی پانتومیم زنجان به ایستگاه چهارم رسید و آخرین مهلت ارسال آثار برای این دوره از جشنواره، ۱۰ شهریور امسال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی پانتومیم زنجان از انتشار فراخوان این رویداد هنری خبر داد و اعلام کرد که این دوره از جشنواره به صورت رقابتی برگزار خواهد شد.

ساسان قجر با اعلام این خبر افزود: جشنواره بین‌المللی پانتومیم در زنجان به عنوان یکی از تخصصی‌ترین جشنواره‌های هنری کشور، حاصل ۱۰ سال تلاش و پیگیری است. وی با اشاره به برگزاری کارگاهی دوره سوم به دلیل محدودیت‌های اعتباری، اظهار داشت: امسال با حمایت‌های انجام شده، این رویداد هنری به شکل رقابتی برگزار می‌شود.

قجر با بیان اینکه چهارمین جشنواره بین‌المللی پانتومیم زنجان در آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود، تصریح کرد: تمامی گروه‌های نمایشی از جمله دانشجویان، هنرستان‌های هنرهای زیبا، آموزشگاه‌های آزاد هنری، کودکستان‌ها، مهدهای کودک و گروه‌های نمایشی می‌توانند در این رویداد هنری شرکت کنند.

وی با اشاره به استقبال بین‌المللی از این جشنواره در دوره‌های پیشین گفت: در دوره دوم، متقاضیانی از ۲۸ کشور برای شرکت در جشنواره حضور داشتند که به دلیل محدودیت‌های اسکان، تنها پنج اثر پذیرفته شد.

قجر افزود: امسال ستاد جشنواره به منظور افزایش تعاملات هنری و تبادل تجربیات نمایشی، از چند گروه نمایشی صاحب سبک از کشورهای مختلف دعوت به عمل خواهد آورد.

دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی پانتومیم زنجان با اعلام اینکه آخرین مهلت ارسال آثار برای این دوره از جشنواره ۱۰ شهریور ماه است، گفت: نتایج داوری و معرفی آثار پذیرفته شده تا ۲۰ شهریور ماه اعلام و جشنواره نیز از ۱۹ تا ۲۲ آبان ماه در زنجان برگزار خواهد شد.