به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بلیت فروشی مسابقه سوپرجام ایران بین دو تیم تراکتور تبریز و استقلال تهران از ساعت ۱۴ امروز شنبه در سامانه بلیت فروشی آغاز شده است که ۳۰ هزار بلیت برای تماشاگران آقا و ۱۵۰۰ بلیت برای تماشاگران خانم در نظر گرفته شده؛ این ظرفیت به طور مساوی بین تماشاگران دو تیم تراکتور و استقلال تقسیم شده است.

ورودی تماشاگران میزبان (تراکتور) از ضلع شمال غربی ورزشگاه

ورودی تماشاگران میهمان (استقلال) از ضلع جنوبی ورزشگاه

ورودی بانوان از ضلع شمال شرقی ورزشگاه است.

مسابقه دو تیم ساعت ۱۹:۳۰ دوشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.