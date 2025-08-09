پخش زنده
امروز: -
مدیر منطقه یک شهرداری یزد: تفکیکهای غیرمجاز از جرایم و تخلفات محسوب میشود و شهرداری برای پیشگیری از آن به صورت قاطع وارد عمل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید علیرضا رسولی با بیان این که متاسفانه تفکیکهای غیرمجاز اراضی در منطقه یک، مشکلات متعددی را برای ساکنان و همچنین شهرداری در ارئه خدمات مناسب به شهروندان به وجود آورده است، گفت: بخش زیادی از اراضی این منطقه، به دلیل پهناوری و نداشتن نقشههای موضعی و لکهگذاری کامل، در گذشته به صورت غیرکارشناسی تفکیک شده است.
وی افزود: این امر مشکلات زیادی از جمله معضلات ترافیکی، رعایت نشدن سرانههای فضای سبز، درمانی، فرهنگی و ورزشی، عدم دفع صحیح و مناسب آبهای سطحی و همچنین ایجاد مزاحمت برای ساکنان را در پی داشته است.
رسولی اظهار داشت: در سال گذشته، ۱۵ هکتار از اراضی یزدباف به عنوان سرانه معابر و خدمات تخصیص داده شد که شامل ۱۵ هزار متر مربع فضای سبز و ۱۲ هزار متر مربع فضای ورزشی همچنین فضای گردشگری و درمانی است.
مدیر منطقه یک شهرداری یزد ادامه داد: خوشبختانه پس از سالها با حل و فصل موضوع اراضی مسکن جوانان در خیابان یاسمن، ۳۲ هزار متر مربع از اراضی آن به سرانه عمومی تخصیص پیدا کرد که در حال حاضر، بوستان حضرت علی اکبر (ع) با مساحت هشت هزار متر مربع در این محل در دست احداث است و امیدواریم با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی که تاکنون داشته است، تا سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
وی با تاکید بر اهمیت رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در تأمین سرانههای عمومی گفت: این قانون مالکان را موظف میکند تا سرانههای اراضی تفکیکی خود را به شهرداری تحویل دهند تا برای خدمات عمومی از جمله فضای سبز، درمانی، فرهنگی، و ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.
رسولی رعایت این ماده قانونی را تضمین کننده حقوق مردم در خصوص سرانهها و عاملی برای کمک به پایداری و زیبایی شهر برشمرد و از مالکان اراضی بزرگ خواست تا با مراجعه به شهرداری در راستای مدیریت صحیح تفکیکها بر اساس ضوابط اقدام کنند.