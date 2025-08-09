معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: طرح ملی تولید در توزیع با هدف احداث نیروگاه‌های خورشیدی ۳ مگاواتی در هزار نقطه مختلف کشور، آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها، ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات از این ظرفیت تا پایان مرداد در ۶ استان وارد مدار می‌شود.

علیرضا پرنده‌مطلق در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: ناترازی در صنعت برق، که همواره به عنوان یک چالش اصلی در اوج بار تابستان و حتی زمستان مطرح بوده، با رویکرد جدید دولت چهاردهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، در حال تبدیل شدن به فرصتی برای تحول است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، می‌توان بخش قابل توجهی از این تفاوت میان تولید و مصرف را جبران کرده و تامین برق مطمئن و پایدار را در طول سال تضمین کرد.

وی افزود: آمار‌های رسمی، رشد چشمگیری را در ظرفیت تجدیدپذیر کشور نشان می‌دهد. در حالی که پیش از سال ۱۴۰۲، سالانه حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیر کشور افزوده می‌شد، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۶۵۰ مگاوات افزایش یافت. با این حال، دولت چهاردهم این ظرفیت را کافی ندانست و با رفع موانع، از جمله تخصیص ارز، تسهیل ثبت سفارش‌ها و رفع مشکلات گمرکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کرد.

پرنده مطلق گفت: ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی در سراسر کشور در دست احداث است. به موازات این، دولت چهاردهم نیز اقدام به احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به صورت دولتی کرده است که شامل ۵ هزار مگاوات احداث کامل نیروگاه و ۲ هزار مگاوات تامین تجهیزات است. ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) برنامه‌ریزی کرده است تا این ۵ هزار مگاوات در بازه زمانی یک ساله وارد مدار شود. همچنین برنامه‌ریزی برای احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه بزرگ مقیاس (۵۰۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ مگاواتی) و حداقل ۱۰۰ مگاوات نیروگاه شناور نیز در دست اقدام است.

معاون فنی ومهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: بخش عمده‌ای از طرح‌های ۵۰۰۰ مگاواتی دولتی در مراحل پایانی اجرا یا در حال اخذ مجوز‌ها و تخصیص زمین هستند. به عنوان مثال، یک نیروگاه ۷۰ مگاواتی در شمس‌آباد تهران در حال احداث و یک نیروگاه ۷۰ مگاواتی دیگر در کیاسر در حال برنامه‌ریزی است. همچنین، کلنگ احداث یک نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی دولتی هفته آتی در بوشهر به زمین زده خواهد شد. این اقدامات باعث شده است که ظرفیت تولید تجدیدپذیر کشور از ۲۰۰۰ مگاوات تجاوز کند، در حالی که در ابتدای دوره، کل ظرفیت تجدیدپذیر حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود.

وی افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی صنعت برق، خوداتکایی در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر است. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از تجهیزات نیروگاه‌های احداث شده، ساخت داخل است. در بخش نیروگاه‌های بادی، بیش از ۸۰ درصد تجهیزات بومی‌سازی شده‌اند. این روند، نویدبخش جایگاه برتر ایران در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح جهان است، همانند جایگاهی که در حال حاضر در صنعت نیروگاه‌های حرارتی داراست.