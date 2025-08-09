به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شهردار قنوات به مناسبت روز خبرنگار با حضور در تحریریه معاونت خبر صدا و سیمای مرکز قم گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹ طرح عمرانی در شهر قنوات اجرایی شده و هم اکنون ۵ طرح بزرگ شهری با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است.

محمد ابراهیم فرهادلو از افتتاح سالن فرهنگی و ورزشی سلامت تا پایان امسال خبر داد و افزود: طرح بازسازی و بهسازی دو بوستان آدینه و شهدا هم در حال اجراست و در چند روز آینده وسایل جدید بازی کودکان در این دو بوستان نصب می‌شود.