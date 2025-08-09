پخش زنده
مسئولان استان در بازدید از موکبهای شهرستانهای ایوان و چوار که در مسیر اربعین قرار دارند در جریان نحوه خدمات رسانی به زوار قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حجت الاسلام والمسلمین اله نور کزیمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و «احمد کرمی» استاندار ایلام به همراه «سارا فلاحی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از مواکب مستقر در شهرستانهای ایوان و چوار، خدمت به زوار اباعبدلله الحسین (ع) را وظیفه همگان دانستند و از خدمات موکب داران تقدیر کردند.
شهرستانهای چوار و ایوان بر سر راه ایلام - کرمانشاه، دومین مسیر اصلی تردد زائران اربعین و عتبات عالیات عراق برای رسیدن به پایانه مرزی مهران به شمار میروند.