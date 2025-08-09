واژگونی اتوبوس مسافربری در آزادراه زنجان – تبریز بر اثر برخورد با کامیون، پنج مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان از واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در آزادراه زنجان – تبریز خبر داد و گفت: این حادثه که بر اثر برخورد اتوبوس با یک دستگاه کامیون بنز رخ داد، منجر به مصدومیت پنج نفر شد.

سرهنگ خلجی، اظهار داشت: با اعلام وقوع تصادف در آزادراه زنجان – تبریز، محدوده سرچم، بلافاصله تیم‌های گشت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس گزارش اولیه عوامل حاضر در صحنه، اتوبوس مسافربری که از اردبیل عازم زنجان بود، پس از برخورد با یک کامیون بنز در محدوده سرچم واژگون شد. در این حادثه، چهار مسافر اتوبوس و راننده کامیون دچار مصدومیت شدند.

سرهنگ خلجی با بیان اینکه مصدومان بلافاصله توسط اورژانس به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل شدند، حال عمومی مجروحان را نسبتاً خوب توصیف کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان همچنین اعلام کرد که کارشناسان تصادفات در حال بررسی علت تامه این حادثه هستند تا جزئیات دقیق‌تر برخورد مشخص شود.