به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شهردار دستجرد به مناسبت روز خبرنگار با حضور در تحریریه معاونت خبر صدا و سیمای مرکز قم گفت: سال ۱۴۰۰ بودجه عمرانی شهر دستجرد ۸ میلیارد تومان بود که امسال به ۶۴ میلیارد تومان رسیده است.

حسین طالعی با اشاره به ویژگی‌های گردشگری شهر دستجرد گفت: جمعیت ثابت این شهر سه هزار نفر است که در روز‌های پایانی هفته به ده هزار نفر می‌رسد.

وی با اشاره به طرح‌های شاخص عمرانی شهرداری دستجرد گفت: تعریض و روکش آسفالت بلوار امام رضا(ع)، احداث ایستگاه تاکسی، ایجاد آرامستان جدید و ساماندهی سایت پسماند از مهمترین این طرح هاست.