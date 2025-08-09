به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جوانی جمعیت، سلامت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آموزش سلامت جنسی، فرزندآوری و روان‌شناسی خانواده، لازمه ورود آگاهانه به زندگی مشترک است.

دکتر محمد احمدیان افزود: این دوره‌ها با هدف ارتقای آگاهی زوجین نسبت به ابعاد مختلف زندگی مشترک از جمله سلامت جنسی، روانشناسی خانواده، فرزندآوری، احکام و حقوق متقابل زوجین برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: دوره‌های آموزش هنگام ازدواج، از سال ۱۳۹۵ با ساختار جدید و در قالب کلاس‌های شش ساعته طراحی و اجرا شده است و به‌صورت مستمر در همه ایام سال در شهر مشهد و شهرستان‌های تابعه دانشگاه برگزار می‌شوند.

آموزش بیش از ۴۵ هزار زوج در سال در مشهد و شهرستان‌ها

مدیر جوانی جمعیت، سلامت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه سالانه حدود ۱۸ هزار زوج در مشهد و ۲۷ هزار زوج در سایر شهرستان‌ها از این آموزش‌ها بهره‌مند می‌شوند، افزود: این برنامه‌ها براساس تفاهم‌نامه شش‌جانبه بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سایر نهاد‌های ذی‌ربط در حوزه خانواده و جوانی جمعیت برگزار می‌شود.

احمدیان با تأکید بر اهمیت پایداری روابط زوجین، تصریح کرد: در قالب طرح تحکیم بنیان خانواده، پیگیری و پایش روابط زوجین تا سه سال پس از ازدواج در مشهد آغاز شده است و در آینده‌ای نزدیک به شهرستان‌ها نیز گسترش خواهد یافت.

شرط دریافت گواهی ازدواج، گذراندن دوره آموزشی است

وی با تأکید بر الزامی بودن این دوره‌ها گفت: دریافت گواهینامه دوره آموزش هنگام ازدواج، شرط لازم برای ثبت عقد رسمی در دفاتر ازدواج است و بدون آن، مراحل قانونی ازدواج تکمیل نخواهد شد؛ به همین دلیل، این کلاس‌ها در طول سال و بدون وقفه برگزار می‌شوند تا زوجین امکان شرکت در آن را داشته باشند.