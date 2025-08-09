پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: در حال حاضر، حدود ۱.۸ میلیون زائر ایرانی در عراق حضور دارند و بر اساس آمارها، موج بازگشت از دیروز به طور محسوس آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا اکبری، با اشاره به تازهترین آمار تردد زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: از آغاز اعزام زائران تاکنون، در مجموع ۲ میلیون و ۵۳۲ هزار نفر از کشور خارج شدهاند که از این تعداد ۱۱۰ هزار نفر اتباع خارجی بودهاند.
وی افزود: در همین بازه زمانی، حدود ۷۶۲ هزار نفر از زائران ایرانی به کشور بازگشتهاند و در مجموع ۶۶ هزار نفر از اتباع خارجی نیز وارد مرزهای کشور شدهاند.
به گفته رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، مرز مهران با ۴۷ درصد، مرز شلمچه با ۲۸ درصد، مرز خسروی با ۱۴ درصد و مرز چذابه با ۸ درصد بیشترین سهم را در تردد زائران داشتهاند. تنها در مرز مهران، بیش از یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر از زائران عبور کردهاند.
اکبری با اشاره به رشد ۱۲ درصدی تردد زائران در مقایسه با سال گذشته از مجموع این مرزها عنوان کرد: پنجشنبه گذشته، بیش از ۴۱۱ هزار نفر از مرزها خارج شدند که نسبت به ۳۶۵ هزار نفر در مدت مشابه سال قبل، نشاندهنده رشد قابل توجهی است.