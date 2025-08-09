به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی رئیس تربیت بدنی ستاد کل نیرو‌های مسلح به همراه سرهنگ حمید براتی مسئول امور فدراسیون‌های این ستاد و همچنین سرگرد ایرج قلی زاده دبیر سیزم امروز شنبه ۱۸ مرداد با حضور در دفتر مرکزی انجمن موی تای، با جواد نصیری رئیس این انجمن دیدار و گفت‌و‌گو کردند.



در دیدار جواد نصیری با رئیس تربیت بدنی ستاد کل نیرو‌های مسلح در خصوص راه اندازی هیئت موی تای در این ستاد با هدف توسعه ورزش، مذاکرات مقدماتی صورت گرفت.



حضور موی تای در بازی‌های جهانی سیزم ۲۰۲۷ به میزبانی آمریکا نیز از دیگر مباحث مهم مطرح شده در این نشست بود.

شایان ذکر است در جریان این جلسه، امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی با اهداء لوح یادبود، از جواد نصیری به جهت تلاش هایش در مسیر اعزام تیم ملی نیرو‌های مسلح به اولین دوره مسابقات موی تای نظامیان جهان به میزبانی تایلند که با کسب ۵ نشان رنگارنگ همراه بود، تقدیر به عمل آمد.