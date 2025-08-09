به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت:پنج فعالیت شامل شهر، خانه، خانواده، رویداد و دانش آموز پویا زیر مجموعه طرح ملی پویا با هدف پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان است.

علیرضا عابدی ادامه داد: فعالیت‌های مردمی از جمله کوهنوردی و پیاده روی زیر مجموعه فعالیت‌های شهرپویاست.

وی گفت: در فعالیت خانواده پویا با مشارکت خانواده‌ها و دانش آموزان ایستگاه‌های مختلف از حوزه سلامت و تندرستی، مسابقات و تربیت بدنی وجود دارد که رویکرد آن خانواده محوری با ورزش و سلامتی است که این برنامه علاوه بر استان در مناطق نیز به اجرا در می‌آید.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش با بیان اینکه در فعالیت دانش‌آموز پویا، مهارت آموزی ورزشی و مهارت در امداد و نجات اجرا می‌شود، افزود: هنگام فراخوان دانش‌آموزان ثبت نام می‌کنند، آزمون می‌دهند، ارزیابی می‌شوند و گواهینامه کسب می‌کنند.

عابدی افزود: در فعالیت رویداد پویا باتوجه به اینکه در تابستان کانون‌های ورزشی درون و برون مدرسه‌ای در رشته‌های مختلف وجود دارند، مسابقات بین کانونی با این عنوان طراحی شده است.

وی با بیان اینکه این چهار فعالیت به شکل حضوری برگزار می‌شوند، گفت: خانه پویا به شکل غیرحضوری برگزار می‌شود و محتوا‌هایی از طریق شبکه شاد تولید، اطلاع رسانی و در اختیار خانواده‌ها، دانش آموزان و والدین قرار می‌گیرد، همچنین چالش‌هایی را نیز راه اندازی می‌کنیم.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه برای اجرای طرح ملی میدان پویا از ظرفیت شهرداری، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری و بومی و محلی و هلال احمر استفاده می‌شود ادامه داد: این طرح در طول سال تحصیلی هم برای دانش آموزان اجرا می‌شود.