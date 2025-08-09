پخش زنده
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی از تشکیل کارگروه تخصصی بررسی فناوریهای نوپدید بهبود وضع هوای کشوردر سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، اولین جلسه کارگروه تخصصی بررسی فناوریهای نوپدید بهبود وضع هوا با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
محمدمهدی جوادیانزاده، در این نشست با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی و بحران آب، گفت: «فعالیتهای بهبود وضع هوا، بخشی مهم از ابزارهای مدیریت منابع آب بهشمار میرود. بر اساس اساسنامه و مأموریتهای سازمان، لازم است کارگروهی فرادستگاهی تشکیل شود تا با بهرهگیری از خرد جمعی، به بررسی و صحتسنجی پیشنهادات مرتبط با فناوریهای نوین در این حوزه بپردازد».
وی افزود: «از مأموریتهای اصلی این کارگروه تعیین رویکرد کشور در رابطه با استفاده از فناوریهای نوین بهبود وضع هوا است. همچنین ارزیابی ادعاهای اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از فناوریهای نوین برای بهبود وضع هوا، بهویژه در فرایندهای بارانزایی از دیگر ماموریتهای این کارگروه تعریف شده است».
جوادیانزاده تاکید کرد: «بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بررسی و صدور مجوز بهکارگیری هرگونه فناوری در حوزه بهبود وضع هوا منحصراً بر عهده این سازمان است و تشکیل این کارگروه میتواند با رویکردی جامع و علمی، فرایند تصمیمگیری را تسریع و اثربخش نماید».
وی در ادامه گفت: «اعضای کارگروه شامل نمایندگانی از معاونت علمی فناوری ریاستجمهوری، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان هواشناسی کشور، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت نیرو هستند».
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی در پایان خاطرنشان کرد: «کارگروه تخصصی بررسی فناوریهای نوپدید بهبود وضع هوا، با هدف ارتقای شفافیت و اعتبار علمی طرحها، جلوگیری از تصمیمگیریهای انحصاری و هدایت منابع کشور به سمت فناوریهای مؤثر و ایمن در تأمین آب، به فعالیت خود ادامه خواهد داد».