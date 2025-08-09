به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سید محسن میرحسینی با اشاره به استقبال گسترده زائران برای شرکت در مراسم معنوی اربعین حسینی، بابیان اینکه یک شرکت هواپیمایی دیگر نیز با دو سورتی پرواز به جمع شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهنده خدمات پرواز‌های اربعین در فرودگاه سردار جنگل رشت پیوست گفت: این شرکت پرواز مسیر رشت به نجف اشرف را دوشنبه ۲۰ مرداد و پرواز مسیر نجف اشرف به رشت را جمعه ۲۴ مرداد انجام خواهد داد.

وی افزود: این افزایش ظرفیت به منظور تسهیل سفر زائران حسینی و پاسخگویی به استقبال زائران در نظر گرفته شده است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی در مجموع۳۴ سورتی پرواز برای زائران اربعین از فرودگاه رشت تدارک دیده بودند گفت: با اضافه شدن این دو پرواز ، تعداد کل پرواز‌های اربعین از فرودگاه سردار جنگل رشت به ۳۶ سورتی پرواز افزایش یافت و مسافران می‌توانند برای تهیه بلیط به وبگاه‌های معتبر مراجعه کنند.